Esenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, zabıta memuru alımı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı için belirtilen şartlar açıklandı.

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

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