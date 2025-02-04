Esenler Belediyesi tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde acı tecrübeleri tekrar yaşamamak ve toplumda afet farkındalık seviyesini artırmak amacıyla 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden "intikal tatbikatı" düzenlendi. 10 binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin 2’nci yıl dönümünde Kaymakamlık, AFAD, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), İstanbul İtfaiyesi, İGDAŞ, İSKİ ile Hak Arama Kurtarma Ekibi, İyilikder Arama Kurtarma Ekibi ve Yarkur Arama Kurtarma Ekibi’nin de içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "İstanbul İli Masa Başı Saha Uzantılı Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek, uygulayarak öğrenmek ve toplumda afet farkındalık seviyesini artırmak hedeflendi. 15 Temmuz Mahallesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen tatbikatta muhtemel deprem felaketine karşı hazırlıkları test etmek amacıyla deprem senaryosu uygulandı. Senaryo gereği Esenler ilçesinde altyapıda bozulmalar ve yıkım gerçekleşti. Görevlendirilen kamu kurumları ve arama kurtarma ekipleri ile tatbikat yapıldı. Senaryoya göre, yıkılan binalardan 4 kişi, hurdaya dönen araçtan ise 1 kişi canlı olarak kurtarıldı. Öte yandan, tatbikatta eğitimli köpekler de görev aldı.

"Olaylara yetişme süremizi ve performansımızı test ediyoruz"

Tatbikatta konuşan Esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Nihat Karataş, "6 Şubat depreminin yıl dönümü vesilesiyle bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Depreme hazır olmak için gayret içinde olan bir belediyeyiz. Deprem öncesi kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda çok ciddi aşama kaydettik. Deprem esnasında da kendi performansımızı test etmek adına bugün tatbikat yaptık. 7.5 büyüklüğünde bir depremde ilçe olarak etkilendik. Yıkılan binalarımız, kapanan yollarımız, patlayan sularımız ve yangınlarımız var. Bunun üzerine geliştirilen senaryoda ekiplerimiz şuan kendi çalışmalarını yürütüyorlar. Olaylara yetişme süremizi ve performansımızı test ediyoruz. Şuan yapılan çalışmalarda ekipler enkazdan canlı çıkarmak için faaliyet yürütüyorlar. Masa başındaki 23 ekibimiz ise ihtiyaçlara yönelik çeşitli senaryoları yürütüyorlar. Böyle bir şey yaşamayı ummuyoruz ama yaşarsak da Esenler Belediyesi olarak hazır bulunmak adına bugün kendimizi test ettik" dedi.