Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen Esenler Medya Akademisi, “Kadrajda Direniş: Filistin Sineması” adlı panel ve sertifika töreni ile final yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen program, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, İletişim Platformu Dernek Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay, akademide eğitim veren eğitmenler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Program, öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından panelle devam etti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek panelde, Filistin sinemasının dünü ve bugününü tarihsel süreçleriyle birlikte ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Teori ve pratiği birleştiren çalışma

Programda selamlama konuşması yapan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Projeye destek veren eğitmenlere de teşekkür eden Taşçı, öğrencilerin her daim yanında olduklarını kaydetti. İletişim Platformu Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çataklı ise akademiyi üniversitenin bir alternatifi olarak düşünmemesi gerektiğini söyleyerek “Burada iki aylık yoğunlaştırışmış bir eğitim veriliyor. Teoriyi ve pratiği birleştiren güzel bir çalışma bu. Esenler Medya Akademisi artık bir gelenek haline geldi. Mezun olanlar burayla olan irtibatlarını devam ettiriyor. İletişim Platformu olarak bu birlikteliğin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kulandı.

Üniversitemizin kapıları sonuna kadar açık

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Dr. Osman Altay da gençlerin içerisinde olan her şeyin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, “Her bireyin belli bir standardı yakalaması biraz da bizim çabamızla ilgili olan bir şey. Herkesin kendi markasını düşünmesi gereken bir dünyaya geldik. Kendimizin en iyisi olup bunu da çevremize göstermemiz lazım. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kapıları size sonuna kadar açık. Daha da iyi çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Takıldığınız mesele olursa ben de dinlemeye gayret edeceğim” dedi.