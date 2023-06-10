Esenler Belediyesi tarafından 5. ESEV sanat festivalinin açılışı yapıldı. Festivale gelen vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) festivali, Esenler Dörtyol Meydanı’nda yapıldı. Festivale Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ESEV Sanat Danışmanı Abdulbaki Kömür ve birçok vatandaş katıldı. Festivalde konserler, söyleşiler, atölyeler, workshoplar, dans gösterilerinin yanı sıra el emeği ürünler de yer aldı. Çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Öte yandan festivalde dev bir grafiti duvarı ESEV eğitmenleri ve grafiti sanatçıları tarafından renklendirildi. Alana çocukları ile gelen vatandaşlar müzik şöleni eşliğinde eğlenerek güzel vakit geçirdi. ESEV Sanat Danışmanı Abdulbaki Kömür Başkan Göksu’ya tablo hediye etti. Festival 10-11 Haziran tarihlerinde 12.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek.

“Bu önemli çalışmalarda birçok mezun verdik”

Festival hakkında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Burada 60 bin mezun veren, 60 ayrı branşta kursları olan sanat merkezimizin yıl sonu etkinlikleri yapılıyor. Müzik, resim, hat, tezhip ve el sanatlarıyla ilgili birçok çalışma burada yapılıyor. Esenlerin değerlerini öne çıkarıyor. Bazen insanın üzerinde bir toz vardır kül vardır üfürdüğümüzde ortaya çıkar. Biz de kendi değerinin ortaya çıkmasını bekleyen ne kadar insanımız varsa ortaya çıkarıp ülkeminiz kültürüne, sanatına sunmak istiyoruz. Bu önemli çalışmalarda birçok mezun verdik. Çok rağbet var. Bu sayıları artırıp büyüterek devam etmek istiyoruz” dedi.

“2016 yılından itibaren burada eğitim veriyorum”

7 yıldır ESEV’de öğrenci yetiştiren Demirhan Kadıoğlu, “Burada workshop yapacağız. Karikatürün nasıl çizildiğini göstereceğiz ve portre karikatür üzerinde çalışmalar yapacağız. Portre karikatür yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda çizimleri yapacağız. 2016 yılından itibaren burada eğitim veriyorum. Öğrencilerimin çoğunluğu güzel sanatlarda eğitim görüyor. Yani bir yandan da güzel sanatlara hazırlık kursu oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“Burada olmak çok güzel bir duygu”

ESEV’de ki kursta bir yıldır resim yapan Hatice Ebrar Onat, “Resim yapmayı çok seviyorum. Annem beni resim kursuna gönderince çık güzel resimler yapmaya başladım. Resime ilgi duyuyorum. Güzel bir hobi bence. Resim yapmaya 8-10 yaşında başladım. Çok güzel çizimler yapıyordum. Çok eğlenceli. Burada olmak çok güzel bir duygu. Hocamı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.