Esenler Belediyesi, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bereket ve mağfiret vesilesi Kadir Gecesi’nde “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programına ev sahipliği yaptı. Esenler’de bir gelenek haline gelen programda 23 kişi çekilişle ‘Umre’ hakkı kazandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sohbetiyle mübarek gecenin önemine değindi.

Esenler’de her yıl Kadir Gecesi’ne özel Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen “Dua Buluşması” programı bu yıl da on binlerce Esenlerliyi duada buluşturdu. Her yaştan Esenlerlinin katılımıyla gerçekleşen program, sözlerin en güzeli olan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanı sıra Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile on binlerce Esenlerli katıldı. Gecede okudukları ilahilerle gönüllerde taht kuran Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu, kulakların pasını sildi. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde eden Enes Özsoy, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gönüllere huzur verdi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise bu mübarek gecenin önemine değinerek yapılması gerekenleri aktardı. Gecenin sonunda Esenler Müftüsü Osman Yazıcı, okunan hatmi şeriflerin duasını gerçekleştirdi. Program, 2023 yılının simgesine 23 Umre çekilişi ile sona erdi. Heyecanlı anların yaşandığı umre çekilişinde talihliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Büyük ramazan etkinlikleri organize etmek için büyük emek sarf etmek istiyorduk. Fakat 6 Şubat’ta ülkemizde meydana gelen büyük afet dolayısıyla deprem bölgesinde çalışmak oradaki kardeşlerimizin yarasına merhem olmak için sizin adınıza deprem bölgesindeyiz. Bir taraftan orada kardeşlerimize iftar programı bir taraftan ise oradaki kardeşlerimize sahur programı ile beraber oradaki acıları sarmak üzere 6 Şubat’tan beri oradayız ve orada enkaz kaldırdık. Rabbim bizi bir daha böylesine bir felaketle karşılaştırmasın. Şunu gördüm ki bugüne kadar hayatımda çok deprem bölgesine gittim. Ama hayatımda böyle büyük bir felaket görmedim. Eğer gitmeyenleriniz varsa gidip görmenizi tavsiye ederim. Ama bu felaket de bir şey gördüm bu aziz millet o kadar büyük bir millet ki. Bu kadar büyük bir felaket eğer başka bir ülkenin başına gelseydi yerinden daha oynayamazdı. Az sonra Nihat hocam gelecek onu dinleyeceksiniz sonra kuralları çekeceğiz. Bugüne kadar yüzlerce kardeşimizi umreye gönderdik bugün de göndereceğiz inşallah. Ama bir şey söylemem lazım bakın aynı deprem Suriye’de oldu uluslararası literatürde bu depremin adı Suriye, Türkiye depremi diye geçti. Soruyorum size Suriye’de kaç kardeşimiz vefat etti? Bilen var mı. Ama biz bütün dünyayı seferber ettik devletimiz seferber oldu. Esenlerin güzel insanları devletiniz de kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz. Bugün Türkiye dünyada en büyük ülkeler kategorisine girdiyse denize savaş gemilerini indirebiliyorsa gökyüzüne uydular gönderebiliyorsa Bu Türkiye’nin gücündendir. 14 Mayıs büyük zafer günü olacak inşallah ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden devlet başkanlığını burada kutlayacağız" diye konuştu.