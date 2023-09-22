İstanbul’un Esenler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki Emrullah Y’nin kullandığı 34 GDG 919 plakalı motosiklet, Tuğba A.S. idaresindeki 34 ABS 212 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Emrullah Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrullah Y. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.