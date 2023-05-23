Esenlerli gençler bayramın tadını ‘Esenler Gençlik Günleri’nde çıkardı. Üç gün süren festivalde on binlerce genç doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle dolu ‘Esenler Gençlik Günleri’nde gençler unutulmaz anlar yaşadı. Bu yıl ikincisinin düzenlendiği Gençlik Günleri’nde, gençler birbirinden güzel etkinliklerle doya doya eğlendi.

Okçuluk, Satranç, Crossfit, Ayak Tenisi, 3x3 Basketbol, Kempo ve Muay Thai, Zekâ Oyunları ve E-spor turnuvaların düzenlendiği etkinlik, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Okçuluk ve Satranç Turnuvası’nda dereceye giren gençlere ödüllerini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu takdim etti. Gençlik Günleri’nde gençlerle birlikte vakit geçiren Göksu, ok atma denemeleri yaptı.

Sevilen isimler gençlerle sohbet etti

Harun Yılmaz, Merve Aydın, Serdar İbrahimcioğlu, Ali Sürmelioğlu, Erhan İdiz, Yağız Sabuncuoğlu ve Altay Cem Meriç gençlerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını yanıtlayan isimler, gençlerin gelecek ile ilgili planlarını dinledi.

Klasik Araba ve TOGG Sergisi, Parkur etkinlikleri, Paten ve Kaykay gösterileri, Kamikaze Basketbol Şovu, Kano, Rafting gibi özel etkinliklerle festival alanı şenlendi.

Gençler Murat Kekilli ile eğlendi

Konser öncesi gençlerle bir araya gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gençlerin bayramını kutlayarak, festivalde gönüllerince eğlenmelerini istedi. Daha sonra sahneye Murat Kekilli çıktı. Sevilen şarkılarını gençlerle hep bir ağzından söyleyen Kekilli, ‘böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyum’ ifadelerini kullandı.

Sahneye çıkan Retrobüs grubu da sevilen şarkılarını seslendirdi.