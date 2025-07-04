Esenyurt Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi ESAK, İzmir’deki orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmak üzere yola çıktı.

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına destek vermek amacıyla bölgeye hareket etti. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un talimatıyla hazırlanan ekip, bir arama kurtarma aracı ve 6 personelden oluşuyor. Ekip, AFAD’ın koordinasyonunda belirlenen noktalarda görev alarak yangın söndürme çalışmalarına katılacak. Yaklaşık 7-8 saatlik bir yolculuğun ardından yangın bölgesine ulaşması planlanan ESAK, İzmir İl Afet Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle sahada aktif olarak görev yapacak. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, her zaman afet bölgelerinin yanında olduklarını belirterek İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"En kısa sürede bölgeye varıp çalışmalarımıza başlayacağız"

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Zekeriya Coşkun, İzmir halkının yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu; "Bugün burada, Sayın Başkan Vekilimiz Can Aksoy’un talimatlarıyla İzmir’deki yangınlara müdahale etmek üzere bir arama kurtarma aracı ve 6 personelimizle birlikte yola çıkıyoruz. İnşallah yangın bölgesine sağ salim ulaşıp hem vatandaşlarımıza hem de ormandaki canlılara yardımcı olmayı hedefliyoruz. AFAD’ın koordinasyonunda, AFAD’ın belirleyeceği noktalarda görev alacağız. Buradan İzmir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman İzmir halkının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. En kısa sürede bölgeye varıp çalışmalarımıza başlayacağız. Yaklaşık 7-8 saatlik bir yolculuğun ardından bölgeye ulaşmayı planlıyoruz. Oraya vardığımızda İl Afet Müdürlüğü’nün emrine girerek yangınların yoğun olduğu bölgelerde görev yapacağız. Hepimize kolay gelsin, Allah yardımcımız olsun."

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