Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan öğrencilere, Esenyurt Belediyesi rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan tercihlerle gençler, kendilerine en uygun liseyi seçme imkanı buluyor.

4 Haziran’da yapılan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Gençlerin eğitim ve öğretim hayatında hedeflerine ulaşması için birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca LGS Hazırlık kursuna katılan gençlerin yanı sıra ilçe genelindeki tüm öğrencilere uzman eğitmenler tarafından tercih danışmanlık hizmeti veriliyor. Aileleriyle birlikte tercih danışma merkezlerine gelen öğrenciler, burada rehber öğretmenler ile birebir görüşerek, en iyi liseyi seçebilmek için destek alıyor.

“Amacımız öğrencilerimizin iyi liselere gitmesi”

İlçede üç ayrı noktada tercih danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Esenyurt Belediyesi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, “Esenyurt’ta ikamet eden öğrencilerimiz için çeşitli eğitim hizmetleri vermekteyiz. Bu doğrultuda bu yıl 3 binin üzerinde LGS ve YKS öğrencilerimizin eğitim sürecini tamamladık. Amacımız öğrencilerimizin iyi liselere gitmesi. Tercih sürecinin sonunda istedikleri liseye yerleşemeyen öğrencilerimizin yapılacak nakil sürecinde yanında olacağız. Tercih sürecimiz 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Bu sürecin sonunda öğrencilerimizin hayallerine ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

“Bize çok yardımcı oldular”

Sürekli Eğitim Merkezi’nde aldığı ‘LGS Hazırlık’ eğitiminin ardından yüzde 1’lik dilime girerek üstün başarı sağlayan Hanife Kelle, “Okulda bazı dersleri hocalarımız ya çok hızlı ya da yavaş anlatıyordu. Ama buradaki hocalarımız gerçekten güzel anlattılar ve anlamadığımız konuları gerçekten burada rahatlıkla anlayabiliyordum. Sonuç açıklandığında ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra buraya geldik ve bize çok yardımcı oldular. Desteklerinden dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

“Çok güzel bir hizmet”

Tercih sürecinin güzel geçtiğini belirten Buse Derin Kaytın ise şöyle konuştu:

“Tercih döneminde rehberlik servisi çok fazla yardımcısı oldu. Hocalarımız en doğru seçimleri yapmamız için okullar hakkında bizi bilgilendirdi, geziler düzenlendi. Bunlar da bizim için çok büyük bir bilgi oldu açıkçası. Kötü bir okulda körelmememiz için ellerinden geleni yaptılar.”