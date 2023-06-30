Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın bitişikteki 2 apartmana sıçradı. Binanın çatı katı alev alev yanarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, saat 09.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Umut Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, yangın bitişikteki 2 binaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı sokakta oturan bir vatandaş, “Ben yangını gördükten sonra yukarıda oturanlara seslendim. Onlar da baktılar yangını gördükten sonra aşağıya indiler. Yangın sırasında evde oturan bir kişi vardı oda aşağıya indi. Alt katta yabancı uyruklu kişiler oturuyordu onlara da haber verdik. Yangın ilk arka tarafta bulunan binadan çıktı. Daha sonra her iki tarafa sıçradı” dedi.