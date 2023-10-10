Esenyurt’ta bir sitenin marketinde çalışan İranlı genç, 25’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin marketinde çalışan İranlı Mohammadamın B., henüz belirlenemeyen bir sebeple 25’inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Düşen genci gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İranlı gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm haberini alan yakınları siteye gelerek sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, gencin bir süredir borçları nedeniyle çevresinden para istediği öğrenildi.