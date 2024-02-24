Esenyurt’ta 12 yaşındaki bir çocuk bakkaldan soda aldığı esnada hiç tanımadığı bir adam tarafından, “Parkta sen mi benim kafama vurdun” denilerek yumruklandı. Çocuğun ailesi durumunda şikayetçi olurken kaçan şüpheli her yerde aranıyor. Yumruklu saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kıraç’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F.A. (12) soda almaya bakkala gitti. M.F.A. bu sırada bakkala gelen bir şahıs tarafından ‘Parkta sen mi benim kafama vurdun’ denilerek yumruklanmaya başlandı. Şahsı çocuğun saldırısından araya giren bakkal sahibi kadın kurtardı. Çocuk yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken şahıs ise kaçtı. Yüzünden ve vücudundan morluklar ve darp izi olan M.F.A.’nın ailesi kaçan saldırganın yakalanmasını isterken hakkında şikayetçi olunan şahısın çocuğa saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun ard arda yumruklanması yer aldı. Öte yandan, çocuğun daha önceden kolundan ameliyatlı olduğu ve bu yüzden platin takıldığı öğrenildi.

Baba Esat Acar yaşananları anlatarak, “Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz” dedi.

Başına gelen olayı anlatan M.F.A. ise “ ‘Parkta sen mi benim kafama vurdun’ diyerek hemen saldırdı. Şikayetçiyim” diye konuştu.