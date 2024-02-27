Esenyurt’ta iki yıl önce boşandığı eşi tarafından her gün rahatsız edilen kadın, kabusu yaşıyor. Ailesiyle kaldığı evinin önüne gelen takıntılı eski eş, kornaya basıp hakaretler yağdırıyor. Çocuklarını bile göremeyen kadın yardım istiyor.

Esenyurt Balıkyolu mahallesinde oturan Mehtap Kocaağa(25), 6 yıl önce evlendiği eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı.

İddiaya göre, bu durumu yediremeyen eski eş Mehmet Kocaağa , sürekli kadının kaldığı eve gelerek rahatsız etmeye başladı. Hafif ticari aracıyla kornaya basan takıntılı eski koca, hakaret ve tehdit ederek kadının kabusu oldu. Ölüm tehditleri aldığını ifade eden Mehtap Kocaağa, 3 çocuğunu da göremediğini ifade etti. Sürekli şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın, evlilik aşamasında darp nedeniyle çocuğunu düşürdüğü söyledi.

“3 tane çocuğumu benden kaçırdı”

Tehdit edilen Mehtap Kocaağa, “Eski eşim sürekli kapımın önüne gelerek bizi rahatsız ediyor. 6 yıl evli kaldım ancak her gün dayak yedim. 7 aylık hamileyken bile beni darp etti. Bu şahıstan ayrıldım yine kurtulamadım. 1 ay uzaklaştırma alıyorum , bittiği gün yine kapımda. 3 tane çocuğum var hatta biri bir yaşında daha benden kaçırdı ben çocuğumu bile emziremedim. Evin önüne gelip kornaya basıp, küfürler edip bizi rahatsız ediyor. Sürekli ailemi de arıyor biz bıktık bu şahıstan. Yetkililere sesleniyorum artık gereği yapılsın” diye konuştu.