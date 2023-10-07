Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, geleceğin sporcularının Esenyurt’ta yetiştiğini söyleyerek, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Amatör Spor Kulüpleri Haftası’nda ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyon olan ve dereceye giren sporcularla yemek programında bir araya geldi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Bozkurt’un yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, sporcular ve aileleri katıldı. Esenyurtlu sporculara ödüllerini veren Başkan Bozkurt, gençleri tebrik ederek, “Uğraştık, didindik, çabaladık ve geçen yılı egale eden bir sonuç elde ettik hep beraber. Geçen sene Şampiyon sayımız 100 civarındaydı bu sene 150 civarında. Bu sayılardan başarımızı yüzde 50 artırdığımızı görüyoruz” dedi.

“Büyük cevherler güzel mücevherlere dönüşecek”

Geleceğin sporcularının Esenyurt’ta yetiştiğini vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt’un insan potansiyeline ben yüzde yüz inanıyorum. Çünkü kendileriyle dünyaya gelen insanlardan imkanlar itibarıyla maalesef biraz daha geriden başlıyorlar hayata ama çok büyük bir avantajları var; diğer yaşıtlarının elde edemeyeceği, içinde başarma duygusuyla doğuyorlar. Bu başarma duygusunu eğitimle veremezsiniz. Hayatın olağan akışı içinde, yaşam koşulları içinde başarma duygusu oluşur. Biz Esenyurt Belediyesi olarak bu gücü, bu enerjiyi işlemek için çalışma arkadaşlarımızla ve spor hocalarımızla beraber var gücümüzle çalışacağız. Ben çok büyük cevherler olduğunu biliyorum. Bu çok büyük cevherleri, güzel mücevherlere dönüştüreceğimize inanıyorum. Bu güne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bize tavsiyeler verdi”

İki buçuk yıldır karate branşıyla uğraşan ve başarılarına başarı ekleyen Pervin Çakır, “Başkanımızla bugün yemek programında bir araya geldik. Bize ödüllerimizi verdi. Amatör Spor Kulüpleri Haftası’nı unutmayıp bu gününü bize ayıran Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok keyifli vakit geçirdik. Başkanımız bizimle sohbet etti ve tavsiyeler verdi. Bizi düşünen herkese tekrardan teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.