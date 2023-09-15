Esenyurt’ta yaşayan 73 yaşındaki Hatice Tütün, kendisini evinde ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek: “Burada pek kimseyi tanımıyoruz ama belediye yetkilileri kapımızı çalıyor, bizi ziyaret ediyorlar. Onlar bizi aileleri olarak, ben de onları evladım olarak görüyorum” dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, haftalık periyotlarla yapılan ziyaretlerde, vatandaşların taleplerini dinliyor. Ekipler, ziyaretlerde yaşlı ve engellilere çeşitli hediyeler ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un mesajının yer aldığı mektubu da iletiyor. Belediye ekiplerini evlerinde misafir eden vatandaşlar, yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Onları evladım olarak görüyorum”

Yapılan ziyaretlerden memnun kaldığını söyleyen Hatice Tütün: “Sorunlarımızı, önerilerimizi ve taleplerimizi dinleyerek bize yardımcı oluyorlar. Belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bize bilgilendirme yapıyorlar. Biz de bu bilgiler çerçevesinde belediyenin bize tanımış olduğu hizmet ve haklardan faydalanma imkânı bulabiliyoruz. Buradan Esenyurt Belediyesi’ne, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.