Esenyurt Belediyesi, 8-15 yaş arasındaki Esenyurtlu çocuklar için dolu dolu bir yaz okulu programı hazırladı. Kültür merkezleri, bilgi ve etüt evleri ile gençlik merkezlerinde gerçekleşecek olan Yaz Okulları’nda, matematik atölyesi, gitar ve bağlama kursu gibi 22 farklı branşta atölye ve kurs düzenlenecek.

Çocukların tatil yaparken de kendilerini geliştirmelerini amaçlayan Esenyurt Belediyesi, 22 farklı branşta atölye ve kursun yer alacağı Yaz Okulları açıyor. 8-15 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Yaz Okulları çerçevesinde, matematik atölyesi, akıl ve zekâ oyunları, çocuk korosu, halk oyunları, bilgi ve kültür yarışmaları gibi birçok farklı branşta atölye ve kurs düzenlenecek.

Yaz boyunca hem öğrenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyen çocuklar, 23 Haziran Cuma gününe kadar Esenyurt Kültür Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Esenkent Kültür Merkezi, Siteler Kültür Merkezi, Nene Hatun Kültür Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, Mustafa Akboğa Kültür Merkezi, Mehterçeşme Bilgi ve Etüt Evi, Papatya Bilgi ve Etüt Evi, Roman Kültür Evi, Saadetdere Bilgi ve Etüt Evi, Saadetdere Gençlik Merkezi, Şahin Aslan Bilgi ve Etüt Evi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi ile iletişime geçip kayıt yaptırabilecekler.