İstanbul Esenyurt’un bazı mahallerinde ortaya çıkan fare sorununa, İBB kemirgenlerle mücadele birimi tarafından ilaçlama çalışmasıyla müdahale edildi.İSTANBUL (İGFA) - İBB Sağlık Daire Başkanlığı, 5 Ekim tarihinde sosyal medyaya yansıyan Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2.299 sokaktaki fare ve kemirgen görüntüleri üzerine harekete geçti. Kemirgenlerle mücadele ekibi hızla bölgeye yönlendirilerek, inceleme yapıldı. Bölgede çok sayıda fare yuvası tespit edildi. Kemirgenleri bertaraf etmek için 5.500 gr. mum blok ilaç kullanıldı.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İBB Sağlık Daire Başkanlığı Kemirgenlerle Mücadele Birimi, Esenyurt’ta geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda, 2.299 sokakta atıl durumda olan binanın duvarında yuvalar tespit edildi. Bölgede ilaçlama çalışması yapıldı.

Ayrıca, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Atmaca Caddesi ve 2.289 sokak üzerinde bulunan boş arazide de kedi köpek barınakları için vatandaşların bıraktığı yemek artıklarının kemirgenleri bölgeye çektiği tespit edildi. Ekipler tarafından yine mum blok ilaç kullanılarak fare yuvaları bertaraf edildi. 2 farklı ekip bölgede nöbet tutarak, kemirgen yuvaları ve üreme noktalarını kontrol altında tutacak. İBB Ekipleri, olası bir salgın riskini ortadan kaldırmak için üreme alanlarını düzenli olarak takip edip gerekli müdahaleleri yapmaya devam edecek.