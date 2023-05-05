AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhalefete yüklenerek, "Hastaneye muhalefet olmaz, yola muhalefet olmaz, raylı sisteme muhalefet olmaz. Bursa’ya ve Türkiye’ye, millete muhalefet olmaz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Altınşehir-Şehir Hastanesi yolu açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, muhalefete sert sözlerle yüklendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Alâ, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın katıldığı açılışta konuşan Esgin, "Genel Başkan Yardımcımızla, İl Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, siyasi kadrolarımızla, milletvekili arkadaşlarımızla biz birlik olduk. Bir tek heyecanımız var, memleketimize, milletimize hizmet etmek. Siyasetten anladığımız bir tek şey var, milletimize, memleketimize hizmet etmek. Birileri polemiklerle konuşur. Birileri siyaset etmekten algıyı anlar, algı üzerine baskılarla bir siyaset yapma anlayışına sahiptir. Biz de icraatlarımızla konuşuruz" dedi.

AK Parti iktidarlarının en güçlü olduğu ulaşım yatırımları noktasında Bursa’nın her yerinde kritik hamlelere imza attıklarını ifade eden Esgin şunları söyledi: "Acemlerdeki düğümü, Allah’a hamdolsun çözdük. Adliye Kavşağını hizmete açtık. Yunuseli bağlantı yolları köprüleri, Samanlı köprüsü, Çalı yolu gibi şehrin birçok yerinde de ulaşımda önemli adımları attık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Merkezi hükümetimiz vasıtasıyla da bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde Bilecik yolumuzu bitiriyoruz. Yenişehir- İnegöl yolumuzu tamamladık. Dağ yolumuz Doğancı varyantını vayadükle birlikte kısa bir süre sonra hizmete açmış olacağız. Yine Karacabey Boğaz yolunu ve daha birçok ulaşım yatırımını hizmete açtık. Ayrı bir heyecan duyuyoruz. Şehir Hastanesi yolu sadece Bursa Şehir Hastanesi’ne götüren yol değil. Aynı zamanda İzmir yoluyla yine bizim çevre yolumuz, yani otobanımızı birbirine bağlayan bir dikey hattan bahsediyoruz. Yine bizim bir vizyonumuz var. Sanayi bölgelerinin otobana bağlanması noktasında da bu yolun bir misyonu var. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ni bu yol otobana bağlıyor. Bu yönüyle şehir içi trafiği de rahatlatan çok önemli bir yatırım. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ni de Büyükşehir Belediyemizin kamulaştırma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte otobana bağlıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemizin HOSAB sanayi bölgemizi otobana bağlanmasıyla ilgili bir süreç yönettiğini gayet iyi biliyoruz."

"Çam Sakura Şehir Hastanesi’ni biliyorsunuz. Kovidin çok zorlu günlerinde talihsiz tartışmalara sahne olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Şehir Hastanesi yolunu yapmak için hiçbir tereddüt göstermezken, her türlü fedakarlığı ortaya koyarken, acele kamulaştırma kararlarıyla bu yolun 3 kilometrelik kısmını hemen, 6.5 kilometrelik yolun tamamını da bugün hizmete açarken birileri polemik peşindeydi ve hastaneye giden yolu yapmamak için nasıl direndiğini hatırlıyorsunuz” diyerek eleştirilerini sürdüren Esgin, “Belediye Başkanı olarak görevleriniz bellidir. Polemik üretmek yerine, iş üretmek durumundasınız. Silahtarağa Biyolojik Arıtma Tesisini yapmayarak ve yapmamakla kalmayıp bunu da temel atmama törenleriyle algısal bir alana taşıyarak Marmara’daki müsilaj sorununa sebebiyet vermek milletin indinde vebal oluşturan hususlardır. Memlekete, millete bu şekilde hizmet edilmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Bursa Şehir Hastanesi’ni yüzyılda bir karşılaşılan pandemik salgın sürecinden altı ay önce açtık. Biz bir vizyon kadrosuyuz. Yirmi beş yılda yapılacak yatırımları üç yılda yaptık. Yaklaşık 20 şehir hastanesi yaptık. Yirmi tane daha yapıyoruz. Milletimiz için yapmış olduğumuz bu yatırımların pandemide ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Yurt dışında kovid sürecinde İtalya’da, Fransa’da, İspanya’da muhalefet hastane niçin yapılmadı diye eleştiriyordu. Böyle bir talihsizliğimiz var ki Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gerçekten bu ülkede bir ana muhalefet sorunu var. Bizde kovid döneminde muhalefet bir ucundan tutarak, niçin hastane yapıldığını tartışmaya açıyor. Ben böyle bir tartışmayı kabul etmiyorum. Böyle bir tartışmanın kovidin en ağır şartlarında bu ülkede yapılmasını doğru bulmuyorum. Olmaz olsun böyle bir siyaset ve muhalefet anlayışı” diye konuştu.

Esgin sözlerine şöyle devam etti; “Muhalefet partisinin bazı mensupları depremsellik analizi kötü olan, apartmandan bozma fiziksel ömrünü tamamlamış hastanelerin niçin kapatıldığını sorguluyor. Biz Bursa’nın 17 ilçesinde yeni hastaneler yaptık, şehir hastanesi yaptık, önümüzdeki günlerde 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, adeta ikinci bir şehir hastanesini açıyoruz. Memleket Hastanemizin ihalesini gerçekleştirdik. Bu milletin gözünün içine baka baka bunları söyleyemezsiniz. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Depremsellik analizi kötü olan hiçbir binada sağlık hizmeti vermeyeceğiz. Devlet hastanelerinin 50 olan yaş ortalamasını 10’a indirdik. Okullarla ilgili depremsellik analizi kötü olan hiçbir okulda biz eğitim vermeyeceğiz demiştik ve bir günde 36 tane okulu yıkmıştık. Allah’a hamdolsun bunların önemli bir kısmını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz”

“Bursa’ya muhalefet olmaz”

Kent içi raylı sistemi 66 kilometreye çıkardıklarını belirten Esgin, “Ulaştırma Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Şehir Hastanesi hattı sürecimize devam ediyoruz. Görükle’ye kadar iki istasyon olarak raylı sistem hattımızı batı aksında uzatıyoruz. Bunu merkezi hükümetin ilk defa Bursa’da gerçekleştirmesini eleştiriyorlar. Yanlış bir şeyi eleştiriyorsunuz. Bunun adı siyaset değil. Hastaneye muhalefet olmaz, yola muhalefet olmaz, raylı sisteme muhalefet olmaz. Bursa’ya muhalefet olmaz. Türkiye’ye muhalefet olmaz. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Yanlış bir siyaset yolunuz var. Emek’ten itibaren Geçit, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve en son Şehir Hastanesi istasyonumuz var. Hızlı tren, Türkiye’nin vizyon projesidir ve önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Aynı istasyonda kent içi raylı sistemi Hızlı Trene entegre ediyoruz” dedi.

Seçimlere de değinen Esgin, “14 Mayıs seçimleri, AK Parti için değil, Cumhur İttifakı için değil, milletimizin bekası, geleceği için gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınları için son derece büyük bir öneme haizdir. Biz istiyoruz ki 2053 ve 2071 hedefleriyle sembolize ettiğimiz Türkiye yüzyılına Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kutlu bir geleceği birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.