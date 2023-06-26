Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen’in boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Gizlilik kararı olan duruşmanın çıkışında Faruk Bilen, "Hiçbir şekilde boşanmak istemiyorum, 27 yıllık evliliğimi sürdürmek istiyorum" dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı Bilen ile 27 yıllık eşi iş adamı Faruk Bilen’in boşanma davasının görülmesine başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Faruk Bilen ile avukatı Handan Bakbak katıldı. Mahkemede Çiğdem Sabancı Bilen’i ise avukatları temsil etti.

Gizli görülen duruşmanın hakim tarafından ertelendiği öğrenildi.

"O birilerine de hiçbir şekilde pabuç bırakacak değilim"

Duruşmanın ardından boşanmanın gerçekleşmediğini belirten Faruk Bilen, "Ben hiçbir şekilde boşanmak istemiyorum. 27 yıllık evliliğimi sürdürmek istiyorum, bunun için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğim. Eşimin birilerinin etkisi altında kaldığı sosyal çevrede yaygın olarak söyleniyor. Ben buna inanmıyorum. O birilerine de hiçbir şekilde pabuç bırakacak değilim. Eşimi seviyorum. Pırlanta gibi iki tane yetişkin, güzel kızlarım var. Biz mutlu bir aileyiz. Evliliğimizi kurtarmak için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.