Afyonkarahisar 'da çocuğunu görmek için gittiği kayınpederinin evinde pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu boşanma aşamasındaki Hava Nur Şenol Taşkın (24), Taşkın'ın annesi Cemile Şenol (43), babası Adem Şenol (45) ve anneannesi Emine Tanış'ı (66) öldürdükten sonra kaçan Mert Muharrem Taşkın (25), saklandığı barakada yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın'ın beldede bulunan babaevine giden Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eşi Hava Nur Şenol Taşkın, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneannesi Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda 10 el ateş açtıktan sonra kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜLER

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı, 10 boş kartuş bulundu.

VALİLİK AÇIKLADI

Kaçan Mert Muharrem Taşkın'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mert Muharrem Taşkın'ın, merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakalandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin olay bölgesinde ele geçirildiği, şüphelinin gözaltına alınarak gerekli işlemlere devam edildiği kaydedildi. Çiftin, çocuklarının velayet nedeniyle televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

SAKLANDIĞI YERDEN JASAT ÇIKARDI

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin anneannesini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra saklandığı barakada yakalanan Mert Muharrem Taşkın, JASAT görevlileri eşliğinde bulunduğu yerden çıkarıldı. İfadesi için jandarma karakoluna götürülen Taşkın'ın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ın cenazeleri, bugün öğle vakti Çayırbağ beldesinde, evlerine 50 metre uzaklıktaki mezarlıkta toprağa verilecek. Diğer yandan Taşkın çiftinin 3 yaşındaki erkek çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mert Muharrem Taşkın tarafından öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Çayırbağ beldesine getirildi. Hava Nur'un kardeşleri Ali Şenol ve Mert Şenol, ailenin yakınları ile bölge halkının katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler, ailenin evine 50 metre uzaklıktaki mezarlığa getirildi. 4 kişinin cenazesi, yan yana toprağa verildi.

CUMA GÜNÜ BOŞANMA DAVASININ DURUŞMASI VARDI

Mert Muharrem Taşkın ile Hava Nur Şenol Taşkın'ın 22 Aralık Cuma günü boşanma davalarının 3'üncü duruşmasının yapılacağı öğrenildi. Diğer yandan Mert Muharrem Taşkın hakkında daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği de ortaya çıktı.