İnegöl'de eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Mesudiye Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda öfkeli koca, eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay Mesudiye Mahallesi Sakin sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Eve gelen Meriç Ç.(29), eşi Nurgül Ç.(23) ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli eş Meriç ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. Meriç, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.