Süleymaniye mahallesinde meydana gelen olayda kadın alkol içmesine tepki gösterdiği kocası tarafından maşa ile darp edildi.

Olay 8 Mart Dünya Kadınlar günü bugün Süleymaniye mahallesi Ali Gülerer sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Kadın A.Ş.(60), evde alkol alan eşi C.Ş.(68)'ye tepki gösterdi. Sinirlenen koca, sobanın yanında bulunan maşa ile eşinin başına vurarak yaraladı. Yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp edildiğini iddia eden koca ise polis otosuyla Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.