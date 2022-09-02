İnegöl’de eşini temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda eşini 21 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren Atalay Doğan’ın (30) İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması tamamlandı. Son söz olarak “Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin diyen” Atalay Doğan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 17 Haziran 2021’de saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’ndeki Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Atalay Doğan, eşi Bircan’ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Görüşme sırasında tartışma çıktı. Eşinin elindeki bıçağı gören Bircan, koşarak okulun içindeki odasına girip, kapıyı kapamaya çalıştığı sırada öfkeli koca, kapıyı zorla açtı. Atalay Doğan, yanındaki bıçağı defalarca eşine sapladı. 21 bıçak darbesiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı. Atalay Doğan, eşinin başında dakikalarca beklerken, olay yerine gelen polis ekiplerini gören koca, camdan atlamaya çalıştığı sırada ekiplerce tutuldu.

112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bileklerini de keserek yaralanan öfkeli koca polis ekipleri nezaretinde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

“Eşi kasten öldürme”den ağırlaştırılmış müebbet suçuyla tutuklu yargılanan katil zanlısı kocanın, İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı.

Sanık Atalay Doğan’a son sözü soruldu. Sanık Doğan, ““Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin” dedi. Mahkeme, Doğan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkemenin ardından açıklama yapan öldürülen Bircan Doğan’ın ailesinin avukatı Mehmet Yılmaz, “Yaklaşık 1 yıldır devam eden yargılama süreci mahkemenin hükmünü açıklamasıyla sona erdi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırıldı. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Verilen bu kararla en başta Bircan Doğan’ın ruhunun huzura erdiğini düşünüyoruz. Adalete olan inancımız daha da arttı. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sona ermesi için bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz.” Dedi.

Bircan’ın annesi Emine Günay, “ Ben adalete güveniyordum her zaman. Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ama adalet yerini buldu. “ dedi.

Babası İlhan Günay, “Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim” dedi.

Öldürülen Bircan’ın ablası Gülcan Taşkaya, “Adalet yerini buldu ama benim sadece hissettiğim koca bir boşluk. Benim ateşime bir damla su değmedi” dedi.