Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla Yanındayız Derneği ve Artı Prodüksiyon’un, Enerjisa Enerji’nin desteği ile hayata geçirdiği “Eşitlik Ninnileri” albümünün lansmanı gerçekleştirildi. Tüm geliri Mor Çatı Derneği’ne bağışlanacak olan Eşitlik Ninnileri projesinde Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen ve Sunay Akın tarafından sözleri yazılan ninniler Teoman, Gökhan Özoğuz, Celil Nalçakan, Bülent Şakrak ve Mert Fırat tarafından seslendirildi. Lansman toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkan projenin hikayesi anlatıldı.

Yanındayız Derneği ile Artı Prodüksiyon’un Enerjisa Enerji’nin desteği ve “Eşitliğin Sesi, Bebeklerin Ninnisi Olacak” sloganıyla hayata geçirdiği “Eşitlik Ninnileri” albümünün tanıtımı Ataşehir’de yapıldı. Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, Dişi Business Platformu Genel Yayın Yönetmeni İsmail Baydar, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu ile projede yer alan Mert Fırat, Gökhan Özoğuz ve Haydar Ergülen toplantıda albümle ilgili görüşlerini paylaşırken Ataol Behramoğlu, Celil Nalçakan, Teoman, Bülent Şakrak ve Sunay Akın da videolar ile toplantıya katıldı.

Albüm için Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Uyuma Çocuk” ninnisini Gökhan Özoğuz, Sunay Akın’ın yazdığı “Efe’nin Ninnisi”ni Mert Fırat seslendirdi. Haydar Ergülen’in kaleme aldığı “Sensiz Olmaz Yavrum” ninnisini Bülent Şakrak, “Yarınlar Senin Olsun” ninnisini Celil Nalçakan, “Mışıl Mışıl” ninnisini ise Teoman okudu.

Toplantıda Mert Fırat kadınlarla yan yana daha eşit bir dünyanın mümkün olduğunu vurguladığı konuşmasında “Gün geçtikçe erkekler olarak geride veya önde değil kadınların tam da yanında konumlanmayı öğreniyoruz. Toplumsal rollerden sıyrılarak hayatta, sanatta, siyasette her yerde eşitlendiğimiz bir dünya için çalışıyoruz. Bu en çok erkeklerin boynunun borcu çünkü bu sistemi kuran da biz erkekleriz. Ninniler, aynı halılar gibi dokunmuş, içinde yerelden, aileden izler taşıyan bir değerimiz. Bu değerleri yaşatmak da sorumluluğumuzun bir parçası” dedi.

Ninnilerin sesinin ve dilinin ortak olduğuna değinen Haydar Ergülen Türkiye coğrafyasında söylenen farklı dillerdeki ninnilerin ayrı bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Konuşmasında her evdeki güç dengelerinin farkına değinen Gökhan Özoğuz, babaların yapması gereken en önemli şeyin, kadınları el üstünde tutarak yaşatmaları olduğunu söyledi.

“Babalarımıza da ’sensiz olmaz’ diyoruz”

Enerjisa Enerji’nin ‘’Daha iyi bir gelecek’’ için toplum hayatında ve iş dünyasında farklı seslerin duyulmasını, eşitlikçi bir yaklaşımla süreçlerine tüm bireylerin dahil edilmesini önemseyen bir kurum olduğunu ifade eden Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu "Enerjisa Enerji, içinde bulunduğu sektörde yaptıkları takip edilen ve dönüşümü tetiklemek anlamında çarpan etkisine sahip bir şirket. İçinde bulunduğumuz sektöre ve ekosistemimizle ortaya koyduğumuz hikayelerle ilham verme sorumluluğumuz çerçevesinde bu projeye dahil olmak istedik. Biz bu proje ile bu kalıplaşmış toplumsal cinsiyet kabullerini artık değiştirmeyi önemsiyoruz. Hem içerik hem mesaj hem de kadına ithaf edilen ninni söyleme rolü bakımında değişimi başlatıyoruz. Aileden ve babadan başlayan değişim, çocukların geleceği şekillendirmesinde de önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle, hem belirli kalıp yargılarını değiştirmeye çabalayacağız, hem de yeni nesillerle daha eşitlikçi bir geleceğe ulaşmaya çalışacağız. Eşitlik Ninnileri projesi de, değişime giden yolda önemli ve özel bir alanda erkekleri cesaretlendiriyor ve bu değişime ortak ediyor. Buradan babalarımıza da "Sensiz Olmaz" diyerek sesleniyoruz.’’ dedi.

“Eşitlik ailede başlar; babalar da çocuklarını büyütebilir, ninniler söyleyebilir”

Albüme ilişkin açıklamalarda bulunan Dişi Business Platformu Genel Yayın Yönetmeni İsmail Baydar, “Artı Prodüksiyon olarak, sürdürülebilir bir toplum ve dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyor, kadınların toplumda ve iş hayatında daha fazla görünür olmalarını destekliyoruz. Bu yıl 7-8 Haziran tarihlerinde düzenlediğimiz Eşitlik Günleri Zirvesi’nde projenin tohumları atıldı. Yanındayız Derneği ve Enerjisa ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje ile “Eşitlik ailede başlar ve babalar da çocuklarını büyütebilir, ninniler söyleyebilir” diyoruz. Albümden elde edeceğimiz tüm geliri Mor Çatı Derneği’ne bağışlayacağız. Bu sayede hem kadınlar hem de çocuklar için bir farkındalığa imza atmış olacağız. Projede ninnileri yazan ve seslendiren tüm sanatçı dostlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Eşitliğe ses, bebeklere ninni olacak”

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı da toplantıdaki konuşmasında proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Topluma ilham veren fikir önderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sahiplenmesi farkındalık oluşturmamız adına en önemli katkıyı sunuyor. Bu anlamlı proje, toplumda kökleşmiş olan cinsiyet rollerine meydan okuyarak, değişime yönelik oldukça önemli bir adımı temsil ediyor. Şairlerimizin dizeleri, sanatçılarımızın sesi, eşitliğe ses, bebeklere ninni olacak. Ebeveyn olmanın anne olmak kadar baba olmayı ifade ettiğini bizlere hatırlatacak. Yanındayız Derneği olarak ‘Eşitlik Ninnileri’ projesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.”