Bursa’da eşiyle tartışan adam, evi ateşe verdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 5. Ata Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. (53), evde dini nikahlı eşi Y.Ş. (43) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren R.A., evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışma sonrası söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, evde maddi hasar meydana geldi. R.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından R.A., adliyeye sevk edildi.

Polis, yangın ile ilgili tahkikat başlattı.