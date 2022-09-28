İnegöl Belediyesi, Eski Bahçekaya Mahallesinde kullanım ömrünü tamamlamış olan eski mahalle konağını yıkarak burada hayırseverlerin de katkılarıyla yeni ve modern bir Mahalle Konağı yaptı. Meydan düzenlemesi ile yollarda parke taşı kaplamasının da yapıldığı Eski Bahçekaya’da meydan ve Mahalle Konağı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde yaptığı yatırımlarla hem Büyükşehir Kanununun eski statüde köy olan kırsal mahallelere sağladığı faydaları hizmete dönüştürüyor hem de bu bölgelerin gelişimine katkı sunuyor. Bu kapsamda Eski Bahçekaya Mahallesinde; 1 sokakta parke taş uygulaması ve köy meydanında düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Aynı zamanda artık kullanım ömrünü tamamlamış olan ve mahalle sakinlerine hizmet veremeyecek seviyeye gelmiş eski Mahalle Konağı yıkarak, hayırseverlerin de katkılarıyla yeni bir Mahalle Konağı inşa edildi. İçerisinde şadırvan, umumi tuvalet, kahvehane, teras ile doktor odasının yer aldığı konak ve meydan düzenlemesi için açılış töreni düzenlendi.

İlçe protokolünün de yoğun katılım gösterdiği Mahalle Konağı açılış töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Eski Bahçekaya Muhtarı Hayati Nuri Aslan, “Mahalle Konağı açılışımıza hoş geldiniz. Belediye Başkanımızın desteğiyle yapamayız dediğimiz binayı yıkıp yenisini inşa ettik. Burada destek olan sponsor arkadaşlarımız da var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR KANUNUNUN EN BÜYÜK KAZANIMI KIRSALDAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Belediye Başkanı Alper Taban ise Büyükşehir kanunu ve kırsaldaki değişim dönüşümden söz ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün çok kıymetli bir iş için bir araya geldik. Artık şehirlerimizin, mahallelerimizin, beldelerimizin değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Bunun da açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ferasetle olduğunu söylemek mümkün. Büyükşehir kanunu 2014 yılıyla beraber Bursa bölgemizde de uygulanmaya başladı. Burada pek çok bölgede olmayan, yapılamayan, eksik kalan, kaynak üretilemeyen işlerin bu kanunla birlikte değişmeye başladığını gördük. Bana göre Büyükşehir Kanununun İnegöl’deki en büyük kazanımı ne derseniz, kırsal mahallelerimiz bu noktada en fazla istifade eden bölgelerimiz oldu.”

KÖYLER HİZMETE KAVUŞTU

“İl Genel Meclisinde görev yapan ağabeylerimizi de çok iyi biliyoruz. İl Özel İdareleri varken de bir kaynak vardı, kullanılmaya çalışılıyordu. Ancak daha kısıtlı işler yapılabiliyordu. Bugüne kadar köylerimizin ve şehirlerimizin imarında kimlerin katkısı varsa hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir kanunuyla birlikte köylerimizde; altyapı çalışmaları, sulama ve içme suyu yatırımları, ürün toplama merkezleri, fide, tohum, makine ve ekipman destekleri, sosyal ve kültürel birtakım etkinliklerin yapılması, yolların asfalt ve parke taş kaplamalarıyla daha konforlu hale getirilmesi gibi ve son dönemde bazı bölgelerimize doğalgazı da ulaştırmaya başladık. İnşallah hedef tüm köylerimizde bunu yaygınlaştırmak. Bu ve bu gibi hizmetleri biz şehrimizin bütününe yaymaya gayret ediyoruz.”

YENİ MAHALLE KONAĞI HAYIRLI OLSUN

“Yapılan her bir çalışmada katkısı olan ekip arkadaşlarıma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada sadece bizler değil, bölge insanlarımızın katkıları da önemli. Hayır yapmak herkese nasip olmuyor. Bu binanın yapımında da hayırseverlerimizin katkıları var. Bu dünyada geriye bırakabileceğiniz eserleriniz ve sizinle birlikte gelecek olan eserler bunlar. Ben de dönemimiz içerisinde bir metre daha fazla taş döşeyebildiysek, bir eseri hayata geçirebildiysek mutlu oluyoruz. Ben dolayısıyla yapılan çalışmaların başta Eski Bahçekaya Mahallemiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum. Burada Mahalle Konağı ile birlikte meydan düzenlemesi ve parke taşı gibi çalışmalar da yapıldı. İnşallah uzun yıllar kullanılacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Mahalle Konağının açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler Mahalle Konağını gezerek inceledi.