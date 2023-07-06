5 Temmuz 2017 tarihinde hayata gözlerini yuman Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının altıncı yılında kabri başında anıldı.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Mehmet Moğultay’ın kardeşi Hüseyin Moğultay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Kabri başında düzenlenen anma töreni merhum bakanın çalışma hayatı ve sevenlerinin anılarını anlatmasıyla başladı. Törende ilk sözü alan Mehmet Moğultay’ın kardeşi Hüseyin Moğultay oldu. Moğultay konuşmasında Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, ağabeyinin Kartal’daki herkesi kendi aile bireyi gibi gördüğünden bahsetti.

Hüseyin Moğultay’ın ardından konuşan CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok ise Mehmet Moğultay’ın önemli bir siyasi lider olduğunu anlatarak, yeşerttiği fikirlerin kendilerine örnek olduğunu söyledi.

“Sayın Bakanımızı anlatmaya kelimeler yetmez”

Anma töreninde son sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Başkan Yüksel konuşmasında, “Uzun yıllar süren siyasi ve devlet yönetimindeki yolculuğunda Kartal’da yaşamış ve iz bırakmış olması bizleri mutlu ediyor. Sayın Bakanımızı anlatmaya kelimeler yetmez. Hem partili arkadaşları tarafından sayılan, sevilen ve aynı zamanda bir devlet adamı olan, birçok yenilikte izi olan, ülkeye katkı sağlayan örnek devlet adamını saygı ve minnetle anıyorum. Kartal Belediye Başkanı ve aynı zamanda bir Kartallı olarak Kartal’ın değerinin yaşaması ve yaşatılması için bizler buradayız. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anma töreni dualar ile devam ederek, merhumun kabrine kırmızı karanfil bırakılmasıyla sona erdi.