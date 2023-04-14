Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in 14 Mayıs Genel Seçimlerinde AK Parti Bilecik 1. Sıra Milletvekili adaylığı açıklandıktan sonra seçim bölgesi memleketi Bilecik’te seçim maratonuna hızlı başladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik ve ilçelerinde esnaf ve köy ziyaretleri gerçekleştiren ve Bilecik’e yapılan sağlık yatırımlarıyla gittiği her yerde sevgi ile karşılanan Milletvekili adayı Eldemir, daha önce 25 ve 26 dönem Bilecik’ten AK Parti Milletvekili olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri ve Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görevi yaptı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Osmaneli Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar programına katılan Eldemir’in bir sonraki ziyareti Merkez ilçeye bağlı Deresakarı köyü oldu.

Deresakarı köyünde teravih namazı sonrası köylüler ile bir araya gelen Eldemir, “Teravih sonrası Deresakarı Köyü'ndeydik. Güzel bir ramazan akşamında verimli bir sohbet gerçekleştirdik” diyerek Deresakarı köy halkına misafirperverliği için teşekkür etti.