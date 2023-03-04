6’lı masadan ayrılma kararı alan İyi Parti İlçe Başkanı Meral Akşener’e Yenice Belediye eski Başkanı Hasan Aksu’dan da tepki geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski Belediye Başkanı Hasan Aksu, “Meral hanım sana yakışmıyor tavırların. Hizipçilik sana yakışmıyor... Parti kurulurken 15 milletvekilini sana hülle ile veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yanlış yapıyorsun... Siyasi hayatına intihar ediyorsun. Sonun iyi değil. MHP gibi seçmenlerin seni terk edecektir... Zaten siyasi güven vermiyorsun… Çok yazık” ifadelerini kullandı.