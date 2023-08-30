Eski eşi A.Ç. (39) ile buluşmaya giden M.B. (48) arasında yaşanan olay korkunç bir trajediye dönüştü. İddiaya göre, buluşma sırasında aralarında başlayan tartışma hızla şiddete dönüştü ve M.B. keser sapını kullanarak A.Ç.'ye saldırdı.

Şehirdeki vatandaşlar, evden yükselen anormal sesleri duyarak hemen polise haber verdi. Polis ekipleri, olay yerine geldiğinde evde dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. M.B., A.Ç.'yi sopa ile darp etmeye devam ediyordu. Ekipler derhal müdahale ederek A.Ç.'yi korumaya çalıştılar. M.B. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Ne yazık ki, A.Ç. aldığı ağır yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından M.B., "kıskançlık" nedeniyle tartışmanın başladığını ifade etti.