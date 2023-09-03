Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Elif Gedik (34) eski kocası H. K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından 2 bıçak darbesiyle yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Bozcaada ilçesinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi H.K’den boşandı. H.K’nin eski eşinin peşini bırakmadığı ileri sürüldü. Dün feribot ile adaya gelen H.K., eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik’e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’nde tedavi altına alındı. Ardından Çanakkale’ye sevk edildi. Yaralı Elif Gedik’in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren H.K. ise, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık raporu için Bozcaada’da Toplum Sağlığı Merkezi’ne götürülen zanlı H.K. emniyet çıkışında basın mensubunun "Pişman mısınız?" sorusuna, "Çekmesin" diyerek karşılık verdi. H.K. Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesine sevk edilecek.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.