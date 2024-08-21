Bursaspor, altyapısından yetişen ve Süper Lig'de kendini kanıtlamış olan 32 yaşındaki forvet Muhammet Demir'i 13 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattı.BURSA (İGFA) - Bursaspor, yoğun geçen transfer döneminin ardından eski oyuncularından Muhammet Demir’i de yeniden kadrosuna kattı. Bu transfer, hem yeşil-beyazlı taraftarlar hem de futbol kamuoyu için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

YUVAYA DÖNÜŞ BİR MEYDAN OKUMA MI?

Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2011 yılında Gaziantepspor'a transfer olmuş ve burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyerinde Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir ve Konyaspor gibi önemli takımlarda forma giyen tecrübeli golcü, son olarak Konyaspor'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 6 maçta görev alabilmişti. Şimdi ise Bursaspor formasıyla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor ancak yorumcular tarafından bu geri dönüşün, Muhammet için bir 'eve dönüş' olduğu kadar, aynı zamanda yeni bir meydan okuma anlamına da geldiği ifade ediliyor.

“DEMİR GİBİ DÖNERSE HERKES KAZANACAK”

Bursaspor’un Muhammet Demir transferi ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, söz konusu transferin hem Bursaspor Kulübü hem de taraftar açısından büyük bir anlam taşıdığını kaydederek, “Bursaspor eski göz ağrılarından Muhammet Demir’i yeniden kadrosuna kattı. Yeşil beyazlıların ‘eve dönüş’ operasyonlarının son halkası Demir oldu. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle grafiği her geçen gün gerileyen Muhammet, bir kez daha futbol kamuoyuna kendisini ispatlama şansını elde etti. Özellikle gol noktalarındaki etkinliği sebebiyle tercih edildiğini düşünüyorum. Mali açıdan da Bursaspor’u yoracak bir transfer gerçekleşmemiştir. Muhammet’in yeniden Demir gibi dönmesi herkese artı yazar.” ifadelerini kullandı.