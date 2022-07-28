Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra İnegöl’de ki eski Halk Eğitimi Merkezi binasının Özel Eğitim Kurs Merkezi olarak kullanılmasına karar verdi.

Kararın ardından İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eski Halk Eğitim Merkezi binasında açılan özel eğitim kurslarını ziyaret ettiler.

Kurs merkezi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, “Bilindiği gibi Bakanlığımız yaz döneminde Temmuz ve Ağustos aylarında özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik olarak kursları açma kararı aldı. Biz de eski halk eğitim merkezi binamızda 9 kurs ve 28 kursiyere 4 özel eğitim okulunda 7 kurs ve 23 kursiyer olmak üzere 51 özel eğitim öğrencimizi bu kurslardan yararlandırdık. Bakanlığımız bu yıla mahsus olmak üzere yaz aylarında öğrencilerimizin servis imkanı da sağladı” dedi.