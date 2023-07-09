Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir süre medya kuruluşlarında görev yapan Yusuf Balaban evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak’ta meydana geldi. Yaşadığı apartmanda Yusuf Balaban’dan (39) bir süredir haber alınamadı. Kapıya gelen çocukluk arkadaşı ısrarla zili çalmasına rağmen açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Balaban’ı koltuk üzerinde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerince Balaban’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Balaban’ın bir dönem Kocaeli’deki bir medya kuruluşunda çalıştığı öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.