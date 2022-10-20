Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirme süresi 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin yenileriyle değiştirilmesine ilişkin 31 Aralık 2022'de dolacak süreyi 2 yıl uzattı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de COVID-19 salgını nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.