Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tatili Eskişehir’de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için başta turistik merkezler, cadde otoparkları ve ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Arife ve bayramın 1. günü müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin kapalı olacağını belirten yetkililer, cadde otoparklarının bayram boyunca ücretsiz olacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu, arife ve bayramın 1’inci günü ziyarete kapalı olup 2 ve 3'üncü günlerde ziyarete açılacaktır.

Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da arife ve bayramın 1’inci günü hizmet veremeyecek olup, arife ile 2 ve 3'üncü günlerde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı ve cadde otoparklarımız da bayram boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir.

ESTRAM ise tramvay seferlerinde bayram tatili boyunca tüm hatlarda Pazar tarifesi uygulayacaktır. Otobüslerde mavi 44 ve siyah 55 numaralı hatlarımız bayram süresince resmi tatil programı icra edeceğinden çalışmayacaktır. Siyah 92, siyah 99, siyah 6 ve kırmızı 63 nolu hatlarımız ise Pazar günü programını icra edecektir. Diğer şehir içi ve kırsal mahalle hatlarımız ise bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır. Dış ilçe hatlarımız ise bayramın 1, 2 ve 3’üncü günleri ilçe merkezlerinden saat 12.00’de kalkışlarını icra edecek ve normal saatinde dönüş kalkışlarını yapacaklardır. Ücretsiz Asri Mezarlık servislerimiz ise arife gününden itibaren bayram boyunca ücretsiz olarak çalışacaktır. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz.”