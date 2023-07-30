Eskişehir için hayati öneme sahip Porsuk Çayı'ndaki balık ölümleri ile Beylikova'nın da kurutulması yönündeki çevre gündemli haberleri kamuoyuyla paylaşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) yetkililere yeni bir gündemle seslendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kısa adı ESÇEVDER olan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, 25 Ocak 2021 tarihinde Porsuk Çayı'ndaki balık ölümlerini, 04 Ağustos 2022 tarihinde ise Porsuk Çayı'nın Beylikova’da kurutulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı.

Şimdi ise yaptığıyeni açıklamasında, Porsuk Çayı Beylikova'nın da yosun tutmaya başladığını belirterek, çok yakında balık ölümleri ile karşı karşıya kalınacağını ve bunun önüne geçilmesi için yetkililere seslendi.

Balık ölümlerinin bir çevre felaketi olduğunu anımsatan ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, "Balıkların ölmesi balıklardan beslenen su samuru, balıkçıl kuşlar vb doğal hayatın zarar görmesine, Flora (bitki) ve Fauna’nın (hayvan türleri) dengesinin bozulmasına sebep olacaktır. Porsuk Çayı'nın Beylikova da yosun tutmasının nedenlerinden biride yeterli debide beslenmemesi anlamını taşımakta olup, yine Porsuk Çayı Beylikova da kurutulacak mı sorusunu da akıllara getirmektedir. Porsuk çayı yüzeyinde oluşan yosunlar su yüzeyini tamamen kapladıklarından dolayı güneş ışınları dibe ulaşamamakta ve eko sistemin dengesi bozulmakta, doğal yaşamı tehdit etmektedir. Bu sorunlar büyümeden yetkililerden bir an önce çözüm üretmelerini bekliyoruz. ESÇEVDER olarak havamızın, toprağımızın, suyumuzun kirletilmesine, eko sistemin bozulmasına ve doğal yaşamın bozulmasına karşı olduğumuzu kamuoyna açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.