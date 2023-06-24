Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatilini Eskişehir’de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için bayram düzenlemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Turistik merkezlerin haftalık çalışma programı dışında kalan 26 Haziran Pazartesi, arife günü olan 27 Haziran Salı ve bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba günleri müzeler başta olmak üzere turistik tesislerin kapalı olacağını belirten yetkililer, cadde otoparklarının ise bayram süresi boyunca ücretsiz olacağını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi başta olmak üzere tarihi Odunpazarı bölgesi içerisinde yer alan tüm müzelerimiz ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi arife ve bayramın 1'inci günü ziyarete kapalı olup, 2-3-4'üncü günlerde ziyarete açılacaktır. Ayrıca merkezlerimiz çalışanlarının Pazartesi günü haftalık izin günü olduğunu hatırlatmak isteriz. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da arife ve 1'inci gün hizmet veremeyecek olup, 2-3-4'üncü günlerde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Kentpark içerisinde bulunan yapay plajımız ve havuzumuz bayramın ilk günü kapalı olacak, 2-3-4’üncü günlerde ise sabah 10.00 ile 18.00 arası hizmet vermeye devam edecektir. Cadde otoparklarımız bayram boyunca ücretsiz hizmet verecektir. Halk Ekmek büfelerimiz bayram boyunca kapalı olacaktır. Estram tramvay seferlerinde ise 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle tüm hatlarda Pazar hareket saatleri uygulanacaktır. Zabıta ve İtfaiye Teşkilatımız ile ESKİ Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, İtfaiye ekiplerimize ALO 112 üzerinden, ESKİ'ye ise ALO 185 üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi bayramlar dileriz.”