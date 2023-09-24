ESÇEVDER ve Doğaya Güç Kat Ağı’nın Doğa Danış Birimi kapsamında işbirliği ile Koza Maden Şirketi’nin Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde yapmak istediği 3 siyanürlü atık barajına dikkat çekmek için “Doğaya Neşe Kat” başlığı ile bilgilendirme etkinliği Kaymaz ve Beylikova'da düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) üyeleri, Sivrihisar'da maden şirketinin yapmak istediği üç siyanürlü atık barajına dikkati çekmek için Kaymaz ve Beylikova'da "Doğaya Neşe Kat" etkinliğinde bir araya geldi.

Eskişehir Çevre Derneği üyesi Acil Durum ve Afet Uzmanı Barış Adıgüzel, projeye dair bilgilendirmeyi Kaymaz da yaptı.

Söz konusu bölgede Kaymaz Altın Projesi kapsamında 3. zehir atık barajı yapılmak istendiğini belirten Adıgüzel, "Bu proje ile başta ÇanakkaleTerziler-Serçiler den Altın Madeni Projesi’ndeki cevher buraya taşınacak. Günde 149 kamyon 500 kilometre uzaklıktan buraya bu cevheri getirecek ve atığını burada bırakacak. Bunun yanında çevre illerdeki altın madeni projelerinden de buraya cevher taşıması gerçekleştirilecektir. Yani burası ileride maden çöplüğü olacak ve öyle kalacaktır. Eskişehir'de orman, tarım, mera arazilerini, yeraltısularını kirletme riski taşıyacaktır. Zaten az olan suyumuz bu madenlerde kullanılacaktır. Altın ve gümüş madeninin faaliyetleri sonucu ağaçların kuruduğu, mera alanlarınınyok olması sebebiyle hayvancılık yapamayacak içme ve kullanma sularının azaldığına şahit olacaksınız. Eskişehir’in maden çöplüğü olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca tiyatro, radyo, sahne sanatçısı Ergün Özfırıncı da konu ile ilgili stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

Daha sonra sahne alan Doğa Grubu neşeli konser vererek halkı eğlendirdi.

Beylikova'da ise Doğaya Güç Kat Ağı'ndan Güler Bozok, "İklim krizi ve Türkiye’nin ve Dünya’nın Geleceği" konularında bilgilendirme yapması ardından şölene konserle devam edildi.

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğinin bilincinde olarak yakında Murat Dağı'na da teknik bir gezi düzenlemeyi planladıklarını belirterek, etkinliğe katılan üye, çevre dostu ve yöre halkına teşekkür etti.