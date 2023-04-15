Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye’de örnek olarak gösterilen Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'nde incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’de hem fiziki yapısı hem de verdiği hizmetlerle örnek olarak gösterilen Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, Eskişehir’den gelen misafirlerini ağırladı. ,

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve beraberindeki heyet, bünyelerinde kuracakları barınak projesi için fikir alışverişi yapmak ve Sokak Hayvanları Bakımevi'ni incelemek üzere Veteriner İşleri Müdürümüz Ali Bilcan rehberliğinde tesisimizi gezdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkileri, destekleri için Kütahya Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.