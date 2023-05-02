Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında eğitimleri tamamlayan mühendisler, saha çalışmasına Sazova mahallesinden başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2021’den bu yana sürdürülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, Eskişehir’in yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren protokolü Şubat ayında imzalanmıştı. Eskişehir kent genelinde yapılacak çalışmanın ilk etabında Odunpazarı ve Tepebaşı bölgesindeki 22 bin bina “hızlı değerlendirme yöntemi” ile incelenecek.

İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü” kapsamında; İMO bünyesinde ilan açılarak başvuru şartlarını sağlayan mühendislere protokol esaslarına yönelik teknik eğitimler, Anadolu Üniversitesi, ESOGÜ ve ESTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri tarafından verildi. Akabinde yapılan sınav sonucunda başarılı olan mühendisler bu görevi gerçekleştirmek üzere işe alındı.

İMO bünyesinde işe alınan mühendisler eğitimlerin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına Sazova mahallesinden başladı. İkişerli ekipler halinde görev yapan mühendisler, protokol kapsamında tüm mahallelerde envanter oluşturmak üzere faaliyetleri yürütüyor. Çalışma sırasında vatandaşlar da mühendislere yardımcı olarak sürece katkı sağlıyorlar. Yetkililer, çalışmalar kapsamında incelemelerin mahallelerde aralıksız devam edeceğini ifade ettiler.

Çalışan mühendislerin yaka kimlik kartlarının sorgulanabileceğini ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yetkilileri, “Üzerlerinde görev kimlik kartları ve olan mühendislerimizin görevleri ve isim sorgulamasını vatandaşlarımız İMO ya da belediyelerimizi arayarak da yapabilirler. Bu incelemeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar'da belirtilen hızlı yöntemlerle yapılıyor. Yapılan çalışmalar, bina bazında riskli veya değil anlamı taşımayacak olup genel ölçekte bir önceliklendirme çalışmasıdır.” dediler.

İlk aşamada Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 22 bin binaya yönelik gerçekleştirilecek olan saha çalışması, daha sonra tüm kent genelinde devam edecek.