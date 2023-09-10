Ankara ev sahipliğinde iki ayrı spor salonunda eş zamanlı olarak 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen U10-U12-U14 Eskrim Federasyon Kupası; 14 yaş altı epe, flöre ve kılıç kategorilerinde oynanan maçların ardından sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan organizasyonda; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere Türkiye’nin 31 ilinden sporcular piste çıktı. Epede 364, flörede 273 ve kılıçta 438 olmak üzere toplam 1075 sporcunun ter döktüğü organizasyon her iki spor salonunda da heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.

Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını; TEF Başkan V. Müminhan Bilgin, TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Baydil, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, TEF Genel Sekreter Yardımcısı Nihal İzgi, TEF Teknik Kurul Flöre Branş Sorumlusu Gökhan Akyalçın ve Kılıç Branş Sorumlusu Hakan Yıldırım, Ankara Eskrim İl Temsilcisi Pelin Bulutlu Yıldırım, Müsabaka Gözlemcileri Uluslararası Hakem Berkay Katırcı ve Milli Hakem Yücel Ekici takdim etti.

U10-U12-U14 Eskrim Federasyon Kupası sonuçları şöyle:

U10 Kadınlar Flöre

1 - Duru Ayata (Balıkesir B.B. SK)

2 - Vahide Sena Senirkentli (Angora Pars Eskrim SK)

3 - Defne Kotan (İstanbul ferdi)

3 - Dünya Akbaş (Balıkesir Eskrim SK)

5 - Figen Su Yıldırım (Göztepe SK)

6 - Duru Kısalar (Marmara Eskrim SK)

7 - Feride Rana Senirkentli (Angora Pars Eskrim SK)

8 - Masal Kocaata (Altınyurt SK)

U10 Erkekler Flöre

1 - Kuzey Erdal (Altınyurt SK)

2 - Mustafa Muhsin Savaş (Angora Pars Eskrim SK)

3 - Ali Kaan Ocaklı (Ankara ferdi)

3 - Mehmet Soyçopur (Göztepe SK)

5 - Hasan Kemal Canko (Eskişehir GSK)

6 - İrfan Çınar Yüksel (Çankaya Eskrim SK)

7 - Ozan Mutlu (Göztepe SK)

8 - Can Ali Ocak (Göztepe SK)

U10 Kadınlar Kılıç

1 - Elif Alkaya (Ankara GSM SK)

2 - Nil Asya Altıntaç (Ankara GSM SK)

3 - Derin Özkan (Olympia Eskrim SK)

3 - Eylül Aydın (Kdz. Ereğli Eskrim SK)

5 - Derin Işıkyıldız (Zone Eskrim SK)

6 - Derin Ünlü (Ankara GSM SK)

7 - Melin Nisa Arslan (Ankara ferdi)

8 - Elif Miray Eren (Ankara GSM SK)

U10 Erkekler Kılıç

1 - Bartu Temelatma (Balestra Eskrim SK)

2 - Haktan Deniz Kızıldağ (ICT SK)

3 - Deniz Yavuz (Pars Eskrim GSK)

3 - Bircan Çınar Başpınar (Zone Eskrim SK)

5 - Dara Ömer Çohadar (İstanbul ferdi)

6 - Tuna Yıldırım (Balestra Vişnelik Eskrim SK)

7 - Ege Avşar (Ankara GSM SK)

8 - Serkan Türkmen (Ankara ferdi)

U10 Kadınlar Epe

1 - Begüm Şimşek (Kocaeli GSK)

2 - Zümra Özüm Yardımcı (Ekici Eskrim SK)

3 - Defne Esin (Antalya ferdi)

3 - Seina Durmuş (İstanbul Eskrim SK)

5 - Zeynep Ant (Çankaya Eskrim SK)

6 - Sonay Tanık (Karşıyaka SK)

7 - Mirada Ekinci (Antalya Eskrim GSK)

8 - Elif Mira Savaş (Adıyaman GSK)

U10 Erkekler Epe

1 - Ömer Arda Narin (İstanbul Eskrim SK)

2 - Deniz Alp Öner (Alanya SK)

3 - Ali Ayaz Özbay (Trabzon Telekom SK)

3 - Ali Baran Tatar (Çankaya Eskrim SK)

5 - Mehmet Fatih Küçükkalaycı (Efsane Eskrim SK)

6 - Atlas Albek Aslan (Çankaya Eskrim SK)

7 - Yiğit Ali Sönmez (Trabzon GSİM)

8 - Çınar Önalan (Alfa Eskrim SK)

U12 Kadınlar Epe

1 - Ece Su Köroğulları (Alanya SK)

2 - Ece Torucu (Prizma Ataşehir)

3 - Didar Yüksel (İstanbul Eskrim SK)

3 - Miraç Serra Değercan (50. Yıl İzzet Baysal İ.O. SK)

5 - Eda Mutlu (Evo Eskrim SK)

6 - Karya Derin Koşar (Karşıyaka SK)

7 - Pelin Mutaf (Ayberk Eskrim SK)

8 - Elif Nilhan Salur (Konya Eskrim SK)

U12 Erkekler Epe

1 - Danil Taraskin (FCCA/Gürcistan)

2 - Doruk Durmuş (Çankaya Eskrim SK)

3 - Rüzgar Aybars Kızıltan (Alfa Eskrim SK)

3 - Kemal Arel Gürlü (İstanbul Eskrim SK)

5 - Yalın Yılmaz (Alfa Eskrim SK)

6 - Kutay Kubat (Alanya SK)

7 - Ahmet Aras Dohman (Trabzon Telekom SK)

8 - Poyraz Nuzumlaer (Alfa Eskrim SK)

U12 Kadınlar Kılıç

1 - Ece Kanlı (ANOKES SK)

2 - Hafsa Güner (ANOKES SK)

3 - Mihrimah Aksu (Prizma Eskrim SK)

3 - Emine Nihan Akyüz (İstanbul ferdi)

5 - Didem Güner (Ankara ferdi)

6 - Ayşe Öykü Özbek (İstanbul ferdi)

7 - Derya Turgut (Balestra Eskrim SK)

8 - Pelin Topçu (Ankara GSM SK)

U12 Erkekler Kılıç

1 - Ali Şendurgut (Parat Ripost SK)

2 - Osman İbrahim Erdöl (İzmir Yeşilay SK)

3 - Ege Çolak (İstanbul ferdi)

3 - Çınar Başer (Pars Eskrim GSK)

5 - Bartu Temelatma (Balestra Eskrim SK)

6 - Selim Bezci (Balestra Eskrim SK)

7 - Uzay Kutlu (İstanbul ferdi)

8 - İlhan Can Şener (Ankara ferdi)

U12 Kadınlar Flöre

1 - Selin Ece İncesu (Eskişehir Gelişim SK)

2 - Toprak Öğün (Atak Eskrim SK)

3 - İmren Cemile Özgür (Balıkesir Eskrim SK)

3 - Öykü Duru Akgül (Prizma Eskrim SK)

5 - Eylül Bedük (Göztepe SK)

6 - Tuana Yıldırım (Orhan Sütbakan GSK)

7 - Nehir Uysal (Altınyurt SK)

8 - Duru Durukan (Eskişehir GSK)

U12 Erkekler Flöre

1 - Rutkay Çınar Bayrak (Atlantis SK)

2 - Turhan Bora Doğu (Atlantis SK)

3 - Abrek Nart Yıldırım (Atlantis SK)

3 - Ulaş Metin (Atlantis SK)

5 - Emre Uyar (Altınyurt SK)

6 - Batu Ramazanoğlu (Atlantis SK)

7 - Karahan Çinioğlu (Altınyurt SK)

8 - Hüseyin Erva Gülen (Balıkesir B.B. SK)

U14 Kadınlar Epe

1 - Defne Ada Sümer (Prizma Ataşehir)

2 - Defne Caner (Çankaya Eskrim SK)

3 - Nil Aksan (İstanbul Eskrim SK)

3 - Yankı Ergünay (Prizma Ataşehir)

5 - Berrak Yalçınkaya (İstanbul ferdi)

6 - Pelin Mutaf (Ayberk Eskrim SK)

7 - Ece Su Köroğulları (Alanya SK)

8 - Miray Tanık (Karşıyaka SK)

U14 Erkekler Epe

1 - İskender Yiğit Tiftik (Çankaya Eskrim SK)

2 - Can İbrahimoğlu (Çankaya Eskrim SK)

3 - Hamza Kırmacı (Erzurum GSK)

3 - Ömer Can (Çankaya Eskrim SK)

5 - Elisei Andreev (FCCA- Gürcistan)

6 - Alperen Sağlam (Trabzon SK)

7 - Fatih Atakan Gönültaş (Antalya ferdi)

8 - Servet Shamil Tamay (Antalya ferdi)

U14 Kadınlar Kılıç

1 - Işıl Betül Elüstü (ANOKES SK)

2 - Alya Nehir Özoğul (Kdz. Ereğli Eskrim SK)

3 - Zeynep Aytekin (Başkent Eskrim SK)

3 - Irmak Baydil (Kastamonu Eskrim SK)

5 - Lara Kaya (Balestra Vişnelik Eskrim SK)

6 - Hazal Sakarya (ANOKES SK)

7 - Lina Sulubey (Kastamonu Eskrim SK)

8 - Elif Çınar Koçak (Pars Eskrim GSK)

U14 Erkekler Kılıç

1 - Ziya Arda Osmanağaoğlu (Parat Ripost SK)

2 - Ertürk Selim Coşkun (ANOKES SK)

3 - Mehmet Doruk Özkan (Olympia Eskrim SK)

3 - Tuna Çağlar (Balestra Vişnelik Eskrim SK)

5 - Kaan Leo Güven (Balestra Vişnelik Eskrim SK)

6 - Barlas Bayram (Ankara GSM SK)

7 - Berke Benjamin Gülerer (Ankara GSM SK)

8 - Oruç Yavuz Serhan Yavuzaslan (ICT SK)

U14 Kadınlar Flöre

1 - Ada Küfeciler (ABFA SK)

2 - Elif Ada Yıldız (Atlantis SK)

3 - Ecem Özer (Eskişehir Gelişim SK)

3 - Nil Minsin (Mustafa Uslular SK)

5 - Yağmur Turhan (Altınyurt SK)

6 - Nil Kırtay (Balıkesir B.B. SK)

7 - Aybüke Genç (Çankaya Eskrim SK)

8 - İmren Cemile Özgür (Balıkesir Eskrim SK)

U14 Erkekler Flöre

1 - Bulut Ali Yıldız (Atlantis SK)

2 - Kuzey Aydemir (Altınyurt SK)

3 - Çağan Ayaz (Balıkesir B.B. SK)

3 - Ateş Yılmazkarasu (Marmara Eskrim SK)

5 - Ali Arıkan (Alfa Eskrim SK)

6 - Poyraz Ali Ekici (Karşıyaka SK)

7 - Tuna Akan (Balıkesir B.B. SK)

8 - Güneş Ali Dilber (Altınyurt SK)