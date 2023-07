İnegöl’de faaliyette bulunan 11 Esnaf Odasının Başkanları, 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi mevcut Başkan Yavuz Uğurdağ’a destek verdiklerini açıkladılar.

İnegöl’de faaliyet gösteren 11 Esnaf Odası Başkanı adına açıklamalarda bulunan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, “Herkesin bildiği gibi 1 Ekim 2022 tarihinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri var. Biz bugüne kadar İnegöl’de faaliyet gösteren 11 meslek odası, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile ciddi ilişkiler kurduk. İş Dünyası Platformu adı altında ciddi çalışmalar yapıldı. Bu konu ile alakalı Yavuz Uğurdağ Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar İnegöl’de her zaman her yerde birlik ve beraberlik olduğu gibi meslek odaları ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası da bu birlikteliği sağladı. Biliyorsunuz ki kısa bir süre önce Bursa Birlik seçimleri yapıldı. Orada da İnegöl Esnaf Odaları birlik olarak İnegöl’ün ağırlığını her yerde gösterdi. Biz de bu bağlamda 11 Esnaf Odası Başkanı olarak 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yavuz Uğurdağ Başkanımız ve ekibine destek olduğumuzu belirtmek için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Yavuz Başkana teşekkür ediyoruz, İnegöl ticaretine, İnegöl esnafına, İnegöl sanayisine ciddi katkıları olmuştur. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edecek. Kendisine şimdiden 11 Esnaf Odası Başkanı adına kolay gelsin diyorum, hayırlı olsun diyorum, Allah inşallah yar ve yardımcısı olsun. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum” dedi.