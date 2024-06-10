Küçükçekmece’de alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi tartıştığı esnafı silahla bacağından vurup başında bekledi. O esnada bir vatandaş saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, ayakkabı dükkanı işleten Z.A.’nın iş yerine, aralarında alacak verecek meselesi olan bir kişi geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma başladı. Tartışma sırasında şahıs, silahı ile Z.A.’yı bacaklarından vurdu. O sırada başka bir esnaf saldırganın üzerine atlayarak onu durdurmaya çalıştı. Mahallelinin de müdahale etmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, saldırganı polis ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A. ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.