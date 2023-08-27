12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali çerçevesinde kentte bulunan markalaşmış pişmaniye esnafları festivalde ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı.

12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali, İzmit Kent Meydanı’nda sürüyor. Festival, pişmaniyenin tanıtımı için kentin marka olmuş esnaflarına festivalde yer veriyor. Üreticiler ve yerel esnaflar, farklı ürünleriyle ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Kadın el emeği ürünleriyle başlayıp yöresel tatların lezzetine kadar geniş bir yelpazede ürünler, festival alanında yer alıyor. İzmit’in sembolik markaları, festivale özel stantlarda ürünlerini sergileyerek ziyaretçileri ağırlıyor.

"70’e yakın standımız var"

Festivalde konuşan Başkan Hürriyet, “Türkiye’nin en tatlı festivali 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Stantlarda yerlerini alan pişmaniye üreticilerimiz bu festivalin ev sahipleri. Esnaflarımız da buradalar. 70’e yakın standımız var ve çok çeşitli ürünler var. Festivalimiz yarın akşama kadar birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı festival alanımıza bekliyoruz. Kentte marka olmuş esnaflarımızı ziyaret etmelerini diliyorum” dedi.