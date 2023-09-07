Ünlü astrolog Esra Özarslan, 2024 yılı için Türkiye ekonomisi ve depremler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özaslan, Türkiye’nin ekonomisinin mart ayında toparlanmaya başlayacağını ve yıl sonunda yüzde 5 büyüme sağlayacağını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Astrolog Esra Özarslan, 2023 yılının Türkiye için zorlu bir yıl olduğunu, deprem, ekonomik sıkıntılar, enflasyon ve seçim dönemi gibi durumlar halkımızı ciddi anlamda etkilediğini belirtirken, 2024 yılının bu sorunları geride bırakmak için bir fırsat olacağını söyledi.

Özarslan, “Marmara depreminin gerçekleşme olasılığı her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek. Ancak 2024 yılı için bu ihtimali bana göre düşük. Ege denizi açıklarında 5-6 büyüklüğünde bir deprem ülkemizin yıldız haritasında var. Ama yıkıcı olacak bir etkisi olmayacak ” dedi.

DÜNYADA KRİZ DEVAM EDECEK, AMERİKA GÜCÜNÜ KAYBEDECEK

Dünyada büyük bir gıda sorunu olabileceğini belirten Özarslan “ özellikle iklim ve doğa olayları Avrupa’da fazla gündeme gelebilir. Özellikle dünyaca ünlü bir siyasinin önce hastalık sonrada ölüm haberini alabiliriz. Bu tüm dünyada ciddi bir krize sebep olabilecek bir olaya dönüşebilir. Özellikle ilerleyen günlerde Amerikan ekonomisi ile ilgili, dolar ile ilgili olumsuzluklar göreceğiz. Belki şubat ayında farklı bir uzay olayı yaşanabilir. Uzaydan kastımız burada UFO yada bilinmeyen cisimler uzaylı temasları konuları ile gündemler oluşacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özarslan’ın açıklamaları, Türkiye’de ekonomi ve depremler konusunda endişe yaşayan vatandaşları bir nebze olsun rahatlattı.