Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir miktar esrarın mutfak dolabından, ruhsatsız 2 tabancanın da tezgahtan çıktığı görüldü.

Aksiyon dolu gecenin ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı Aksiyon dolu gecenin ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon yapıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3,4 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 121 fişek ele geçirildi. Polis aramasında kaydedilen görüntülerde, kağıtlara sarılan bir miktar esrarın mutfak dolabından, 2 ruhsatsız tabancanın ise tezgahtan çıktığı görüldü.