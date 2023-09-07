Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya, İsveç ve İrlanda’nın Ankara Büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA)- Estonya, İsveç ve İrlanda’nın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Jonh Mccullagh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilerin, eşleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerinin ardından hatıra fotoğrafları çektirildi.