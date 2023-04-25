Türk Telekom, dijital deneyimin önemli bir parçası hâline gelen oyun ekosistemine desteğinin bir adımı olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ile önemli bir iş birliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, dijital dönüşümdeki öncü rolü ile eFutbol ekosistemine ve Türk futbolunun gelişimine destek veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom, eSüper Lig’in isim sponsoru ve resmi yayıncısı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Süper Lig’de mücadele eden 17 takımın yer aldığı eSüper Lig’e Türk Telekom’un ismi verildi.

Türk Telekom eSüper Lig’deki maçlar Türk Telekom’un TV platformu Tivibu’daki Tivibuspor kanallarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Federasyon olarak nasıl ki hem erkek hem de kadın futbolunda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyoruz eFutbol alanında da amacımız; hem Milli Takımımızın hem de kulüp takımlarımızın bu kategoride elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak olacaktır” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijitalleşmesi yolculuğundaki vizyonumuzu sağlıktan eğitime, kültür sanattan spora kadar birçok alanda hayata geçiriyoruz. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sunduğumuz desteği, giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz eFutbol ekosisteminin gelişimi için sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.