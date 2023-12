Kırmızı et fiyatlarındaki artışın ardından Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun yakın zamanda piyasaya müdahale edeceğini belirtti. Yardımcı, yaşanan depremlerin sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Umuyoruz yeni yıl çok daha güzel geçer. Şu anda ülkemizde kırmızı et sıkıntısı yok. Her sene yılbaşında ve Ramazan ayı yaklaşırken bazı spekülatörler, firmalar, etin kendi istekleri yönünde yürümesini istiyorlar. Ama yürümüyor." dedi.

Besicilik mesleğinin önemine vurgu yapan Yardımcı, gençlerin hayvancılığa teşvik edilmesi gerektiğini ve şehre göçün önlenmesi gerektiğini belirtti. İşsizlikle mücadelede hayvancılığın önemine dikkat çeken Yardımcı, "Köyden şehre göçlerini önleyelim. İşsizlik gitgide artıyor. İşsizlik artan bir ülkede işçi bulunmaz mı? Şu anda yok. Herkes masa başı kolay iş istiyor." şeklinde konuştu.

Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya müdahale edeceğini ifade eden Yardımcı, fiyatların %10 düşeceğini açıkladı. "Devletin de mecburen bu piyasanın yangınını söndürmek için müdahale etmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu piyasaya hayvan getirdiği zaman fiyatlar geriye geliyor." diyen Yardımcı, büyük firmalardan hariç kasap esnafına da etin verileceğini belirtti.

Sakatat fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Yardımcı, müdahalenin iyi olduğunu ancak besicilerin de düşünülmesi gerektiğini söyledi. "2024 yılında zamsız bir sene geçireceğiz. Biz istiyoruz ki fiyatlar dengede dursun. Fazla hayvan gelirse fiyatlar gerileyecek. Ama bunun vatandaşa aksetmesi bir ayı bulur." ifadelerini kullanan Yardımcı, %5 ile 10 arasında bir fiyat düşüşü beklediklerini belirtti.